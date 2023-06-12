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На саммите НАТО должно прозвучать четкое решение о членстве Украины в Альянсе, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что такое заявление он сделал на пресс-конференции в рамках встречи лидеров Германии, Франции и Польши в Веймарском формате. По словам Дуды, вопрос гарантий безопасности для Украины сейчас "дискутируется на самом высоком уровне".

"Я надеюсь, что ближайший саммит НАТО в Вильнюсе принесет Киеву хорошее известие о том, что членство Украины в НАТО находится на горизонте; что свет в конце тоннеля, как часто говорят в Украине, относительно членства в НАТО, и которое хотят увидеть украинцы, появится благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе”, - подчеркнул Дуда.

Также он заявил, что одна из главных задач саммита НАТО - предоставить Украине четкое решение по ее членству в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что по результатам саммита Украина ожидает получить "четкий график вступления" в Альянс. Позже в Министерстве обороны Украины заявили, что на саммите Украина получит такой алгоритм.

Кроме того, рассматривается вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины до того момента, когда она станет полноправным членом Альянса. Именно такие гарантии должны были обсуждать Дуда, Макрон и Шольц на сегодняшней встрече.

А, по мнению экс-главы НАТО Андерса Расмуссена, некоторые страны могут принять самостоятельное решение о введении в Украину войск для помощи в войне, если четкие гарантии не будут предоставлены.

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НАТОАнджей Дуда