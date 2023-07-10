На саммите НАТО готовят общую декларацию с обязательствами стран в отношении Украины, - FT

Хотя официальные обещания еще не согласованы и не обнародованы, анонимные источники, участвующие в обсуждениях, сообщили FT, что они сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться.

Плюс будут гарантии по обучению украинских военнослужащих, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики.

По данным анонимных источников издания, НАТО также повысит статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета. Это дает Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволяет созывать встречи для "кризисных консультаций".

Недостаточные меры

Сторонники говорят, что эти меры не только помогают защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и повышают долгосрочную безопасность, а также лучше готовят страну к членству в НАТО. Но скептики, такие как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, предупреждают, что они "размывают картину" и отвлекают внимание от членства в НАТО. Каллас любит шутить, что для человека, для которого английский язык не является родным, "заверения", "обязательства" и "гарантии" могут сойти за синонимы, тогда как можно полагаться только на статью 5.

Как отмечает издание, Украина по понятным причинам настороженно относится к бумажным обещаниям. В 1994 году в соответствии с соглашением, называемым Будапештским меморандумом, Россия отказалась от своего арсенала советского ядерного оружия, тогда третьего по величине в мире, в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. В 2014 и 2022 годах они ничего не значили.

Некоторые официальные лица представили эти обязательства как "израильскую модель", сродни открытой военной поддержке, которую Вашингтон оказывает еврейскому государству. В настоящее время США обязуются обеспечить "качественное военное превосходство" Израиля на Ближнем Востоке и подписывают меморандумы о взаимопонимании каждые 10 лет. Чиновники предполагают, что Украина могла бы иметь нечто подобное.

Гарантии безопасности и вступление в НАТО

По данным опроса КМИС, риторика западных партнеров Украины относительно "гарантий безопасности" как альтернативы вступлению в НАТО скептически воспринимается украинцами. Пока украинцы верят только полноценному членству.

Ранее президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны. По его мнению, в НАТО нет единства по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.