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На саммите G20 наблюдаются признаки консенсуса по осуждению российского вторжения, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На саммите G20 на Бали наблюдаются обнадеживающие признаки консенсуса по поводу того, что война России против Украины неприемлема.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что может быть достигнуто согласие и по поводу того, что ядерное оружие не должно использоваться.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал Шольц журналистам на Бали.

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Шольц сказал: "Он стоял возле меня и сказал пару предложений, таков был разговор".

Кроме того, канцлер Германии отметил, что продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

Напомним, ранее Шольц высказался за проведение совместных дискуссий по поводу возможной изоляции РФ на саммите G20 в связи с ведением войны против Украины.

Кроме того, страны G20 согласовали итоговое коммюнике саммита с осуждением войны России против Украины.

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G20Российская ФедерацияОлаф ШольцВойна России против Украины