На саммите G20 наблюдаются признаки консенсуса по осуждению российского вторжения, - Шольц

Он также отметил, что может быть достигнуто согласие и по поводу того, что ядерное оружие не должно использоваться.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал Шольц журналистам на Бали.

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Шольц сказал: "Он стоял возле меня и сказал пару предложений, таков был разговор".

Кроме того, канцлер Германии отметил, что продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

Напомним, ранее Шольц высказался за проведение совместных дискуссий по поводу возможной изоляции РФ на саммите G20 в связи с ведением войны против Украины.

Кроме того, страны G20 согласовали итоговое коммюнике саммита с осуждением войны России против Украины.

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