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На саммите G20 отменили совместное фотографирование: названная причина

Фото: на саммите G20 отменили совместное фотографирование (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Традиционная совместное фотографирование на саммите G20, который проходит на индонезийском острове Бали, отменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo .

Как утверждается, причиной стали разногласия участников по ситуации в Украине и обвинениям в адрес РФ. От фотографирования отказались представители европейских стран и США в связи с участием в мероприятии российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сообщается, что общая фотография на саммитах G20 отменяется впервые. В то же время имеющиеся разногласия в связи с ситуацией вокруг Украины ранее стали причиной невозможности участников мероприятий в рамках G20 принять итоговые документы по результатам ряда встреч. Некоторые из них также отменили общую фотографию.

Российская сторона ранее обращала внимание, что попытки стран G7 устроить бойкот России на мероприятиях G20 не удаются. Так, после встречи глав МИД G20 официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что члены G7 остаются в меньшинстве, поскольку остальные страны собираются "не устраивать бойкоты, а конструктивно работать".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Британия и Евросоюз призвали всех союзников не присутствовать на выступлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова во время саммита G20 и не проводить с ним переговоры.

Также ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.

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