На саммите G20 позиция Украины будет представлена во всех соответствующих дискуссиях, - Зеленский

Зеленский рассказал о сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия - лидер в поддержке именно ПВО. И мы обсудили сейчас поставки еще одной системы IRIS-T и работу в дальнейшем над развитием воздушного щита", - рассказал президент.

Зеленский и Шольц также обсудили формат "Рамштайн". По словам главы государства, это сотрудничество принесло много пользы Украине и всем партнерам.

"И также обсудили подготовку встречи G20 в Бразилии - уже на следующей неделе. Договариваемся с партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только вместе мир способен гарантировать действительно надежный мир и продолжительное спокойствие для международных отношений", - отметил президент.