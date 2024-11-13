На саммите G20 позиция Украины будет представлена во всех соответствующих дискуссиях, - Зеленский

На следующей неделе в Бразилии состоится саммит G20. Украина договаривается с партнерами, чтобы ее позиция была представлена во всех дискуссиях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал о сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Германия - лидер в поддержке именно ПВО. И мы обсудили сейчас поставки еще одной системы IRIS-T и работу в дальнейшем над развитием воздушного щита", - рассказал президент.
Зеленский и Шольц также обсудили формат "Рамштайн". По словам главы государства, это сотрудничество принесло много пользы Украине и всем партнерам.
"И также обсудили подготовку встречи G20 в Бразилии - уже на следующей неделе. Договариваемся с партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только вместе мир способен гарантировать действительно надежный мир и продолжительное спокойствие для международных отношений", - отметил президент.
Напомним, 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится саммит G20.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины".
Он отметил, что у Украины есть позиция по достижению справедливого мира. Киев не примет никакой инициативы, которую разработали без Украины.
Он также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.
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