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Саммит в Саудовской Аравии завершился без коммюнике, но c "позитивными сигналами" от Китая, - СМИ

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии закончился без итогового коммюнике, однако c "позитивными сигналами" от Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным европейских дипломатических кругов, на саммите было достигнуто согласие по основным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако итоговая декларация по результатам встречи опубликована не была.

В европейских дипломатических кругах заявили, что Китай принял "активное" участие и выразил "позитивное" мнение о возможности проведения подобной встречи в будущем.

Во встрече приняли участие как западные государства, такие как США и Германия, так и развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Южная Африка, а также развивающиеся страны.

Саммит в Саудовской Аравии

Главной темой саммита в Саудовской Аравии, который прошел на этих выходных, стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Позже информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, в частности, развивающихся, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику. Китай, со своей стороны, в конце концов также отправил собственную делегацию.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

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