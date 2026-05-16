Саммит НАТО в Турции примет судьбоносные решения для безопасности всего мира, - Эрдоган

Анкара примет Саммит лидеров НАТО, который будет иметь решающее значение для будущей глобальной архитектуры безопасности и всего Североатлантического альянса.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
По информации издания, саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Эта встреча будет проходить на фоне кардинальных изменений в мире и появления сложных угроз безопасности.
"Сегодняшний мир не является продолжением старого мира, когда было основано НАТО. Создался новый мир, и позиция НАТО в этом новом мире очень отличается. Угрозы стали сложнее, риски диверсифицировались, глобальная система размылась", - подчеркнул Эрдоган.
Он добавил, что Турция ожидает принятия важных решений относительно будущего Альянса.
Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что для успеха блока критически важны справедливое распределение бремени, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности.
Отдельное внимание турецкий президент уделил кризису на Ближнем Востоке. Он обвинил Тель-Авив в попытках дестабилизировать весь регион ради собственных интересов.
"Израиль хочет, чтобы эта война распространилась по всему региону... Руководствуясь определенными фантазиями и утопиями, Израиль неоднократно демонстрировал, что не колеблется поджечь наш регион ради собственных амбиций", - заявил лидер Турции.
Эрдоган призвал страны региона объединить усилия, отбросить краткосрочные расчеты и нейтрализовать израильские провокации для достижения длительного мира.
Напомним, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте уже на следующей неделе планирует собрать руководителей ведущих оборонных компаний Европы в Брюсселе.
Главной целью встречи является обсуждение увеличения инвестиций и объемов производства вооружения, в частности ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны, что должно подготовить почву для важных решений на июльском саммите в Анкаре.
Кроме того, для участия в предстоящем саммите НАТО готовит приглашение для четырех стран Персидского залива. Ожидается, что ключевыми темами для обсуждения с новыми партнерами станут противостояние с Ираном, а также урегулирование внутреннего напряжения в самом Альянсе.
В то же время европейские союзники активно просчитывают риски из-за возможного сокращения присутствия войск США в Европе. В оборонных кругах предполагают, что после решений президента США Дональда Трампа по Германии под новую волну оптимизации и уменьшения американского военного контингента могут попасть Италия и Испания.