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Саммит мира в Швейцарии: Ермак рассказал о планах на второй день

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Офисе президента рассказали, что именно будет обсуждаться во второй день саммита мира, который проходит в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня (16 июня, - ред) продолжаем работу на саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности", - написал он.

Саммит мира: первый день

В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира. В нем принимают участие 101 страна и международная организация.

Главный вопрос на саммите мира - урегулирование войны в Украине. По итогам мероприятия, согласно проекту коммюнике, который оказался в распоряжении Reuters, участники задекларировали три важных момента:

  • возвращение ЗАЭС под контроль Украины;
  • свободу судоплавству и доступ к морским портам Черного и Азовского морей;
  • освобождение всех военнопленных и возвращение всех депортированных, в частности, детей в Украину.

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