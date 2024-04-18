Саммит ЕС согласовал ускорить доставку оружия и усилить ПВО Украины

Евросовет осудил продолжающиеся воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние обстрелы энергетического сектора.

"Европейский Союз и его государства-члены активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы", - говорится в заявлении.

Совет ЕС также поддержал усиление усилий для поставки Украине необходимой военной помощи, в частности, средств противовоздушной обороны.

"Европейский Совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты", - заявили в Совете ЕС.