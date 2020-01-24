Наймолодша учасниця Australian Open розгромила чинну чемпіонку

Наймолодша тенісистка на Australian Open 15-річна американка Корі Гауфф пройшла в 1/8 фіналу турніру, обігравши чинну чемпіонку Наомі Осаку з Японії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Поєдинок між Гауфф і Осака тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь американки. При цьому Гауфф реалізувала два брейк-поїнта з трьох, допустила дві подвійні помилки, і віддала суперниці одну свою подачу.

В 1/8 фіналу американська тенісистка зустрінеться з переможницею матчу між Софією Кенін (США) і Шуай Чжан (Китай). Поєдинок відбудеться у неділю, 26 січня.

Для Гауфф це вже другий турнір Великого шолома, де вона проходить до такої стадії. До цього в минулому році вона вийшла в 1/8 фіналу на Вімблдоні. Всього для Гауфф це стала восьма перемога на турнірах Великого шолома. На даний момент 15-річна американка займає 67-е місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open над представницею США Лорен Девіс. У третьому колі Світоліна зіграє проти іспанки Гарбинье Мугурусы.

Раніше інша українка Даяна Ястремська поступилася у другому колі турніру Великого шолому Australian Open данці Кароліні Возняцкі, і покинула турнір в одиночному розряді.