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Найгірша ситуація в Бородянці, - Венедіктова про різанину в Київській області

Фото: Руйнування в Бородянці (t.me/s/nexta_live)
Автор: Антон Федорців

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що найбільше жертв вчинених російськими окупантами злочинів зафіксовано в Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

За словами Венедіктової, наразі предметно можна говорити лише про злочини на території Київщини. Саме там правоохоронці отримали доступ до звільнених міст.

"Насправді щодо людей, найгірша ситуація за жертвами – в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є, про що говорити", – заявила генпрокурор.

Також Венедіктова додала, що не варто забувати про інші регіони. Зокрема, на Сумщині та Чернігівщині теж багато жертв серед мирних мешканців.

До слова, Сполучені Штати вимагатимуть відсторонення РФ із Ради ООН з прав людини.

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