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Самая худшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о резне в Киевской области

Фото: Разрушения в Бородянке (t.me/s/nexta_live)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего жертв совершенных российскими оккупантами преступлений зафиксировано в Бородянке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

По словам Венедиктовой, пока предметно можно говорить только о преступлениях на территории Киевской области. Там правоохранители получили доступ к освобожденным городам.

"На самом деле в отношении людей, самая плохая ситуация по жертвам – в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", – заявила генпрокурор.

Также Венедиктова добавила, что не стоит забывать о других регионах. В частности, в Сумской и Черниговской областях тоже много жертв среди мирных жителей.

К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.

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Киевская областьИрина ВенедиктоваВторжение России в УкраинуВойна России против Украины