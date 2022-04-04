Самая худшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о резне в Киевской области

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего жертв совершенных российскими оккупантами преступлений зафиксировано в Бородянке.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
По словам Венедиктовой, пока предметно можно говорить только о преступлениях на территории Киевской области. Там правоохранители получили доступ к освобожденным городам.
"На самом деле в отношении людей, самая плохая ситуация по жертвам – в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", – заявила генпрокурор.
Также Венедиктова добавила, что не стоит забывать о других регионах. В частности, в Сумской и Черниговской областях тоже много жертв среди мирных жителей.
К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.
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