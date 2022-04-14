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Найдорожча ціль. Вартість підбитого крейсера "Москва" 750 млн доларів

Фото: Україна підбила російський крейсер Москва (wikipedia.org / Mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора українські війська уразили ракетами "Нептун" російський ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ. Цей крейсер став найдорожчою російською технікою, яку підбила чи знищила Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними Forbes, ракетний удар по "Москві" завдав Росії збитків на 750 млн доларів. Таку вартість видання розраховувало, порівнявши вартість крейсеру того ж класу "Україна", який в 1995 році коштував 720 млн.

До цього найдорожчою втратою Росії вважався десантний літак Іл-76, вартість якого оцінюється у 86 млн доларів. Наступний за вартістю - потоплений у порту Бердянська російський десантний корабель "Саратов" - 75 млн доларів.

Нагадаємо, про удар по крейсеру "Москва" у Чорному морі стало відомо сьогодні ввечері. Достеменно невідомо, в якому стані крейсер. Одні джерела кажуть, що крейсер йде на дно, інші - що він має значні ушкодження, але на плаву.

Наразі відомо, що до Севастополя привезли 14 моряків з крейсеру "Москва", однак доля ще майже 500 - невідома.

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