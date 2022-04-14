Найдорожча ціль. Вартість підбитого крейсера "Москва" 750 млн доларів

Вчора українські війська уразили ракетами "Нептун" російський ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ. Цей крейсер став найдорожчою російською технікою, яку підбила чи знищила Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За даними Forbes, ракетний удар по "Москві" завдав Росії збитків на 750 млн доларів. Таку вартість видання розраховувало, порівнявши вартість крейсеру того ж класу "Україна", який в 1995 році коштував 720 млн.
До цього найдорожчою втратою Росії вважався десантний літак Іл-76, вартість якого оцінюється у 86 млн доларів. Наступний за вартістю - потоплений у порту Бердянська російський десантний корабель "Саратов" - 75 млн доларів.
Нагадаємо, про удар по крейсеру "Москва" у Чорному морі стало відомо сьогодні ввечері. Достеменно невідомо, в якому стані крейсер. Одні джерела кажуть, що крейсер йде на дно, інші - що він має значні ушкодження, але на плаву.
Наразі відомо, що до Севастополя привезли 14 моряків з крейсеру "Москва", однак доля ще майже 500 - невідома.