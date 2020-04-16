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Пахне щастям: Влад Яма з дружиною показали почуття в емоційному танці

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 17:56
Пахне щастям: Влад Яма з дружиною показали почуття в емоційному танці
Влад Яма з дружиною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф і його дружина вирішили порадувати експромтом

Влад Яма і його дружина Ліліана разом з сином Леоном проводять карантин в заміському будинку. Хореограф вирішив використовувати весняну гарну погоду і відновити пробіжки на свіжому повітрі, тим більше відкриті території дозволяють робити це цілком безпечно. Так, він похвалився своїм "пенсіонерські" рекордом і заявив, що це лише початок бігового сезону. Про танці Яма також не забуває, тим більше поруч з ним знаходиться така чарівна і працьовита партнерка як його дружина. Так пара показала танцювальний експромт на сторінці Ліліани в Instagram.

Влад і його друга половинка продемонстрували па на камеру, які вилилися в пристрасний і емоційний танець.

"З танцями карантин стає яскравішим! Сяйте і танцюйте!" - підписала Ліліана відео.

"Партнерка сподобалася", – кокетливо підписав відео Влад, а Ліліана відповіла чоловікові смайлами-сердечками. До речі дружина хореографа зізналася, що він її часто критикує, а оцінок вище 6-7 вона від нього поки не дочекалася.

Шанувальники пари прийшли в захват від їх ненудних карантинних буднів.

  • Пахне щастям і любов'ю
  • Любов! Мені крізь екран відчувається
  • Ви чудова пара, люблю вас. Здоров'я вам і вашим близьким
  • Очей чарівність. Чарівно
  • Вааауууу. Дуже гарні танці
  • Супер,які ви класні
  • Дуже красиво

Скріншот коментарів

Раніше дружина Влада Ями Ліліана зізналася, чи ревнує чоловіка до його партнерок.

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