Салтівка, Олексіївка, Площа Свободи. Зеленський обіцяє відбудувати Харків

"Салтівка, Олексіївка. Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують. Площа Свободи буде такою, що там побувають всі. Всі ми, всі європейці. Полтавський Шлях, Білгородське шосе, Мироносицька, обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо. Я вам особисто обіцяю", - заявив Зеленський.

За словами президента, після війни, після нашої перемоги буде відбудовано все, що зруйновано.

"Дуже швидко і дуже якісно. Кращі архітектори, кращі компанії, кращі проекти для кожного міста, - додав він.

Зокрема, для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудовування.