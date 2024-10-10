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С салоном из резины, песка и дерева: необычный кабриолет Ferrari Roma Spider представили официально

Фото: необычный кабриолет Ferrari Roma Spider представили официально (ferrari.com)
Автор: Константин Широкун

Кабриолет Ferrari Roma Spider получил эксклюзивную версию Tailor Made. Уникальное авто будет выставлено в Музее Энцо Феррари в Модене с целью показать новые варианты отделки салона и декора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ferrari.

Среди них – обивка из смеси кожи и резины, древесина контролируемого происхождения и песок. К примеру, материал обивки сидений получен путем переплетения тонких полосок кожи и резины от старых шин, а роза ветров и географические координаты Маранелло на капоте нанесены с помощью лазера.

Для отделки салона также использовали кожу и древесину, происхождение которой можно легко отследить. Однако самый шик – это декоративная накладка на центральной консоли, сделанная формовочный песок, который взяли в литейном цехе. Специально для нового суперкара фирма Montblanc выпустила ручку в цвете Oro Mida с золотым пером с платиновым покрытием. К ней прилагается блокнот, обтянутый кожей Rosso Bologna.

Стильный кабриолет приводится в движение турбированным V8 на 3,9 литра. С ним сотрудничает восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Мощность силового агрегата составляет 620 лошадиных сил и 760 Нм максимального крутящего момента. С места до сотни кабриолет разгоняется за 3,4 секунды, до 200 км/ч – за 9,7 секунды. Максимальная скорость превышает 320 км/ч.

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