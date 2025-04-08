Салонный фильтр авто: от чего защищает и можно ли без него

Салонный фильтр - не только элемент комфорта, но и фактор безопасности. Хотя в первую очередь он создавался для очистки воздуха, который климатическая установка, ее отопитель и кондиционер, забирают с улицы в салон.

От чего защищает салонный фильтр

Прежде всего, фильтр салона задерживает пыль и мелкий мусор растительного происхождения. Но если говорить не о дешевом элементарном изделии, а о фильтрах ведущих мировых производителей, то они не пропускают в машину и неполезные микрочастицы, которые вызывают болезненную реакцию организма человека. Например, фильтры новейших поколений, выпущенные в оборот последние год-два, поглощают аллергенные частицы, вредные газы, вирусы, бактерии, споры плесени.

Наконец, высококачественный современный фильтр, со слоем активированного угля, антимикробным слоем и наэлектризованным барьером, задерживает даже запахи. То есть пассажиры не чувствуют вони от выхлопа старых грузовиков, разного рода "пахучих" предприятий вблизи дороги и тому подобное.

Почему салонные фильтры стоят дорого

Простенький фильтр на самом деле недорогой, но если вы хотите, чтобы возможности климатической установки машины использовались "на все сто", надо будет приобрести фильтр более высокого класса. И тогда действительно придется заплатить дороже.

Цена объясняется сложной конструкцией фильтрующего элемента, ведь их конструкторы решают две взаимоисключающие проблемы: задержание микрочастиц размером до 1 микрона и условие не создавать значительного сопротивления потоку воздуха - чтобы он не тормозился на входе в машину. А такой функционал действительно стоит недешево.

Безопасность и салонный фильтр

Салонный фильтр, который не заменили вовремя, ограничивает поступление свежего воздуха в салон. И это часто приводит к запотеванию окон, которое может произойти почти мгновенно, скажем, при попадании холодного дождя на лобовое стекло, при выезде из тихой локации на пространство, продуваемое морозным воздухом и т.д. Наверное, понятно, чем может закончиться ситуация, когда водитель неожиданно потерял обзорность во время движения.

Между прочим, высококачественные фильтры имеют такой плюс, что отличаются большим сроком службы, например, некоторые из них эксперты советуют заменять каждые 15 000 тыс. км или раз в год.

Вторая причина, почему старый и забитый салонный фильтр может мешать безопасности движения, в том, что он, хоть и пропуская воздух через себя, может при этом не очищать его как следует. Следовательно, пыль и подобная микроскопическая грязь, попав в салон, будет оседать и на стекле - а значит, оно и будет запотевать быстрее - и мешать водителю очень интенсивно.

А если без фильтра?

Когда засоренный фильтр начинает донимать, мешая созданию нормального микроклимата и провоцируя запотевание стекол, некоторые водители просто удаляют его. Действительно, отопление и кондиционер начинают работать в полную силу - но это продлится не очень долго. Ведь мусор из неочищенного воздуха будет забивать соты радиатора кондиционера (или отопителя), поскольку весь поток воздуха (неочищенный!) проходит через него. В итоге владелец получит те же симптомы, что и при переполненном фильтре - запотевание и слабую эффективность климатической установки. Но чтобы исправить проблему, придется потратить гораздо больше денег, чем потребовала бы замена фильтра - потому что для очистки радиаторов приходится демонтировать полностью торпедо.

Вкратце

Главное, чтобы салонный фильтр был и чтобы он не был засорен. Тогда в салоне будет чистый воздух, нужная температура и окна не будут запотевать неожиданно и без видимых причин. Это удовольствие вполне доступно для среднестатистического автомобилиста. А когда уже есть желание защититься от запахов и разного рода микроскопических врагов, то тогда можно будет потратить дополнительные деньги на дорогой многослойный фильтр салона.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch и AutoBild.