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Салливан обсудил привлечение РФ к ответственности с советниками лидеров четырех стран

Четверг 24 августа 2023 22:40
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Салливан обсудил привлечение РФ к ответственности с советниками лидеров четырех стран Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с коллегами из Франции, Британии, Италии и Германии. Одной из тем обсуждений стала поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ведомстве подчеркнули, что чиновники подтвердили свою неизменную приверженность поддержке Украины в защите от российской агрессии в течение всего времени, которое потребуется для этого, и оказанию помощи в восстановлении страны.

Советники лидеров пяти государств заверили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна-агрессор не заплатит за ущерб Украине.

"Они рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, которые она принесла в результате своей незаконной войны", - уточняют в Белом доме.

Активы России на Западе

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине страны Запада решили заморозить российские активы, чтобы страна-агрессор не могла использовать их для.

Украинские официальные лица уже неоднократно призывали конфисковать эти активы в пользу нашей страны, чтобы средства РФ были направлены на восстановление разрушений в результате войны.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина разрабатывает механизм конфискации 500 млрд долларов российских активов.

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