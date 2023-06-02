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Салливан обсудил с израильскими политиками защиту Украины от иранских дронов

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с советником по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером поддержку Украины, а также атаки иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Салливан обсудил общую обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества России и Ирана, а также важность поддержки Украины, которая защищает свои территории и граждан, в том числе от иранских беспилотников", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также политики обсудили "широкий спектр глобальных и региональных тем, представляющих обоюдный интерес". В том числе речь шла об усилении двустороннего стратегического взаимодействия и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в ходе встречи отдельно обсуждались вопросы экономической интеграции Израиля на Ближнем Востоке и введение дополнительных мер по улучшению жизни палестинцев.

Иран длительное время поставляет РФ дроны-камикадзе "Шахед"

Напомним, что Иран оказывает военную поддержку России. Так, Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе "Шахед", которые затем оккупанты используют во время атак на мирные украинские города.

В Иране при этом отрицают какие-либо поставки вооружения в РФ. Хотя, как недавно рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, кроме дронов россияне также получат от Ирана боеприпасы.

Примечательно, что одним из путей поставок дронов в РФ из Ирана является воздушный. Не исключено, что такие частые рейсы в Москву могут быть одной из причин того, что ночные атаки на Украину, в частности Киев, в последнее время участились. По данным ГУР, россияне получают "Шахеды" партиями по 250-300 штук.

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