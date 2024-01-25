Салливан и глава МИД Китая в ближайшие дни проведут переговоры в закрытом режиме, - FT

По словам двух человек, знакомых с планом, Салливан встретится с Вангом в Таиланде, и это будет их первая встреча после того, как президент Джо Байден встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

В прошлом году официальные лица США и Китая возобновили встречи на высоком уровне, направленные на смягчение напряженности после того, как разногласия по вопросам статуса Тайваня и подозреваемого китайского шпионского шара, пролетевшего над США, привели отношения к самому низкому уровню с момента установления дипломатических связей между странами в 1979 году.

Но в отличие от встреч между секретарями кабинетов министров США и их китайскими коллегами, о которых объявлялось заранее, Салливан и Ван провели две секретные встречи - в Вене и на Мальте, - которые стали ключевыми в подготовке к встрече Байдена и Си в ноябре.

Американские чиновники говорят, что канал Салливан-Ванг был эффективным, потому что встречи проходили в частном порядке без внимания СМИ.

Встреча Салливана и Вана состоится через месяц после того, как Лай Чинг-те победил на президентских выборах на Тайване. Китай считает Лая, который вступит в должность в мае этого года.

Тайвань остается одним из самых спорных вопросов в отношениях между странами. США выражают обеспокоенность напористой военной активностью Китая вокруг страны. Они также внимательно следят за тем, как Китай будет реагировать на ситуацию, пока Лай готовится к инаугурации.

Китай, считающий Тайвань своей суверенной территорией, обвиняет США во вмешательстве в свои внутренние дела с их подходом к острову, который включает продажу оборонительного оружия.

Что предшествовало

В прошлом году лидеры США и Китая договорились восстановить отношения, которые находились в подвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне, а 10 января заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер встретился с высокопоставленным дипломатом Лю Цзяньчао для "откровенных и конструктивных дискуссий".

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