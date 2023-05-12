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Сальдо привлек российских силовиков для контроля вывоза украинского зерна из региона, - ЦНС

Фото: коллаборант Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитрий Браславский

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков по контролю вывоза украинского зерна из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

На днях за председательством Сальдо состоялось совещание руководства оккупационной администрации и силовиков.

"Один из обсуждаемых вопросов - это хищение зерна с временно оккупированных территорий юга Украины. Сейчас зерно вывозят разные группы влияния на захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрировавший зерновую компанию Сальдо хочет контролировать все потоки вывоза украинского зерна. Следовательно, по его указанию подразделения МВД РФ, в частности полиция, отправленные с территории Россию на захваченную часть Херсонской области, будет проводить контроль вывоза зерна из региона.

Различные группы влияния на оккупированных территориях пытаются постоянно обойти схему вывоза зерна для собственного обогащения. В ЦНС объясняют, что именно поэтому Сальдо активизирует контроль за вывозом зерна.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

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