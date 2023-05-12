Сальдо привлек российских силовиков для контроля вывоза украинского зерна из региона, - ЦНС

На днях за председательством Сальдо состоялось совещание руководства оккупационной администрации и силовиков.

"Один из обсуждаемых вопросов - это хищение зерна с временно оккупированных территорий юга Украины. Сейчас зерно вывозят разные группы влияния на захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрировавший зерновую компанию Сальдо хочет контролировать все потоки вывоза украинского зерна. Следовательно, по его указанию подразделения МВД РФ, в частности полиция, отправленные с территории Россию на захваченную часть Херсонской области, будет проводить контроль вывоза зерна из региона.

Различные группы влияния на оккупированных территориях пытаются постоянно обойти схему вывоза зерна для собственного обогащения. В ЦНС объясняют, что именно поэтому Сальдо активизирует контроль за вывозом зерна.