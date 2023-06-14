"Сакральные жертвы" для России. Иностранцы не должны находиться на оккупированных территориях, - Верещук

Она обратилась к посольствам иностранных государств, аккредитованных в Киеве, из-за напряженной ситуации на линии столкновения.

"Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", - написала Верещук.

Она также добавила, что россияне могут использовать граждан других государств в качестве живого щита или "сакральных жертв".

Ситуация на оккупированных территориях

Отметим, что в последнее время события в поле боя активизировались. За неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом направлениях.

При этом Россия не позволяет украинцам уезжать из захваченных регионов на подконтрольные Украине территории.

Кроме того, россияне заставляют украинцев получать паспорта страны-агрессора, а если они отказываются - их могут лишать зарплаты или даже отбирать имущество. Также захватчики прибегают к репрессиям жителей.

Российский диктатор Владимир Путин даже подписал указ, которые закрепляет условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

Тем временем Украина требовала от РФ открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий.

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