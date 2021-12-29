Через цукор. В Україні може з'явитись новий податок

"Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш Комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", - написав він.

Як зазначив депутат, кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок на солодкі газовані напої. До переліку з понад 65 держав нещодавно долучились Казахстан та Ізраїль. В Ізраїлі податок почне діяти з наступного року. За напої з вмістом понад 5 грамів цукру на 100 грам рідини потрібно додатково сплатити 1 шекель за літр (0,3 євро).

"Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їхнього споживання і сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи", - додав він.

Радуцький розповів, що на відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.