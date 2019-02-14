Садовий: одним з перших я подам законопроект про імпічмент

Садовий заявив, що президента, який нічого не робить, треба відправляти у відставку

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что одной из первых его инициатив на посту будет внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий президента. Об этом он сказал в ходе визита в Полтаву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

Садовый заявил, что президента, который ничего не делает, надо отправлять в отставку.

"Если избрали президента, а он ничего не делает, то его надо отправлять в отставку. У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать. Даже когда Януковича отправляли в отставку, делали это кое-как", - сказал Садовый.

Кроме того, он также подчеркивает необходимость в первую очередь принять новое законодательство о выборах - пропорциональная система с открытыми списками, "чтобы украинцы избрали в Верховную раду людей совсем иного качества".

Как сообщается, в предвыборной программе кандидата на пост президента Украины Андрея Садового отдельный раздел посвящен ответственности власти. Кроме процедуры импичмента и выборов в парламент по открытым спискам, политик предлагает ликвидировать областные и районные государственные администрации, уменьшить количество депутатов в советах всех уровней, а также ввести голосование за законы большинством присутствующих в зале депутатов.