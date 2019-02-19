Садовий пояснив, чому продукти харчування в Україні дорожчі, ніж у Польщі

Садовий розповів, чому Україна відстає від Польщі в галузі сільського господарства

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый рассказал, почему Украина, имея лучшие в мире черноземы, отстает в области сельского хозяйства от ближайших соседей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоблог Садового на Youtube.

"Во-первых. Польский фермер не имеет никаких проблем с землей – она у него нормально оформлена. Имеет доступ к новой технике. Нет проблем с удобрениями, горюче-смазочными материалами. Имеет доступ к дешевым кредитам. У нас – с землей беспорядок, с удобрениями проблемы, техники нет, дешевые кредиты – фантастика, рейдерскими схемами у людей просто воруют урожай", - отметил Садовый.

Также в качестве примера он привел еще один аргумент – финансовую поддержку государства.

"Польский фермер получает 300 евро дотации на гектар земли. У нас в бюджете на прошлый год предусмотрели более 6 миллиардов гривен. Правда, дали лишь 1. Если разделить на всех – то один фермер должен получить только 6 евро за гектар", – сказал Садовый.

Как известно, в предвыборной программе Садовый предлагает ряд шагов для развития аграрного сектора:

1.Гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты на покупку земли;

2.Разрешить покупать землю только гражданам Украины;

3.Ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо;

4.Ввести прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности;

5.Стимулировать производство и реализацию украинской сельскохозяйственной техники.