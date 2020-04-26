Садовий анонсував звільнення майже 200 працівників Львівської міськради

У Львові через кризу, викликану епідемією коронавірусу та вимушеного карантину, планують оптимізувати кількість працівників міськради, скоротивши штат на 181 особу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Звільнення анонсував міський голова Львова Андрій Садовий.

"За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, бо треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми прийняли не просте рішення - ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради, і ми зменшуємо її на 181 людину", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за його словами, інфраструктурні проекти буде збережено, бо вони дають можливість залучити людей до оплачуваної роботи, а також отримати податки у місцевий бюджет.

Нагадаємо, місцева влада Львова ухвалила рішення про перенесення святкування дня міста у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Раніше Львівська міськрада ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень. Зокрема, були закриті всі продуктові ринки.