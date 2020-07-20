Експерти оцінили шанси перезавантажити владу на місцевих виборах

Фото: виборчу дільницю (РБК-Україна)

Експерт вважає, що зараз повністю втілити цей сценарій вже не вдасться

У президента задумалися над тим, щоб провести повне перезавантаження влади в регіонах. Минулої осені такий шанс у Володимира Зеленського та "Слуги народу" був, але зараз повністю втілити цей сценарій їм вже не вдасться.

Так вважає політолог Володимир Фесенко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за мільйони: хто буде боротися за пост мера в найбільших містах".

Як він пояснив, причина, зокрема, в падінні рейтингу президента і його партії. По-друге, самого по собі висунення від "Слуги народу" або будь-якої іншої розкрученої політсили під час місцевих виборів недостатньо.

"Питання не тільки в "Слуги народу" і падінні довіри до влади, а в тому, що традиційно під час місцевих виборів перемагали не партійні бренди, а місцеві авторитетні політики. Незалежно від назви партії", - сказав РБК-Україна голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Однак, за його словами, кандидат від президентської політсили може зі старту отримати приблизно 15-20% голосів.

Кошель вважає, якщо кандидати від президентської політсили не будуть мати за собою токсичного шлейфу, то у великих містах вони цілком можуть вийти у другий тур.

Один з джерел в команді Зеленського пояснив: якщо говорити про п'ятірку найбільших міст, то партія націлена боротися за Київ, Дніпро і Одесу. Завдання по іншим - добре виступити у боротьбі за міськрада.

Втім, на думку Фесенка, жодна партія, включаючи "Слугу народу", не зможе взяти одноосібну більшість у радах цих міст (Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі і Львові, - прим.), і взагалі в обласних радах і міськрадах обласних центрів.

"І це непоганий варіант для президентської партії. У більшості випадків "Слуга народу" буде домовлятися про коаліцію з партіями мерів. Це важливо і для впливу на систему управління в місті, і для забезпечення лояльності мера до президента Зеленського", - резюмував політолог.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про кандидатів у мери Харкова, Одеси і Дніпра.

Зазначимо, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.