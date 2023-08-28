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Сачко остановил падение в рейтинге ATP, Крутых потерял четыре десятка позиций

Киев, Понедельник 28 августа 2023 13:00
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Сачко остановил падение в рейтинге ATP, Крутых потерял четыре десятка позиций Фото: Виталий Сачко не смог пробиться в основную сетку US Open (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Сачко без проблем сохранил статус первой национальной ракетки в обновленной классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летний уроженец Кременчуга впервые за весь август не потерял позиции в рейтинге. Более того, первая ракетка Украины поднялся на одну ступеньку вверх.

Сачко теперь занимает 165-е место. В активе украинского теннисиста 375 зачетных баллов. На прошлой неделе он стартовал в квалификации Открытого чемпионата США, но зачехлил ракетку в первом же раунде. Обидчиком Сачко стал итальянец Бранкаччо.

Зато 41 позицию в классификации ATP потерял Алексей Крутых. Киевлянин тоже неудачно выступил в отборе в основную сетку соревнований US Open, проиграв южноафриканцу Андерсону из седьмой сотни рейтинга. Актуальное место украинца – 260-е. Совсем рядом с ним Илья Марченко (268-я позиция).

Зато не произошло изменений в первой десятке классификации. Первой ракеткой мира остался Карлос Алькарас из Испании (9815 очков). Главный конкурент пиренейца – серб Новак Джокович (9795 пунктов). Третьим идет нейтральный россиянин Даниил Медведев (6260).

К слову, ранее Ястремская уступила в финале квалификации Открытого чемпионата США.

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