Соболенко выиграла у Пегулы финал US Open-2024
Американская теннисистка Джессика Пегула проиграла белоруске Арине Соболенко финал Открытого чемпионата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
US Open, финал, женщины
Пегула – Соболенко – 0:2 (5:7, 5:7)
После ровного дебюта встречи американка оформила брейк в третьем гейме. Однако соперница ответила сразу двумя – в четвертом и шестом геймах. Впрочем, Пегула смогла еще раз взять подачу белорусской теннисистки и надеялась как минимум на тай-брейк.
Решающим стал двенадцатый гейм. При счете 5:6 хозяйка кортов не смогла уверенно выполнить свои подачи. Завязалась борьба – Пегула отыграла 4 сетбола Соболенко, но с пятой попытки белоруска смогла дожать оппонентку и повела по сетам.
Во второй партии Соболенко мощно начала, взяв три гейма со старта. Пегула, однако, организовала мини-камбэк и даже вышла вперед в счете (5:3). Теперь настал черед белорусской теннисистки вернуться. Да еще как. Она взяла четыре очка подряд и закрыла сет и матч.
Успех в Нью-Йорке стал третьей победой Соболенко на "Грэнд Слэмах". До сих пор белоруска дважды триумфовала на Australian Open (2023, 2024). Теперь она закрепится на второй строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и немного сократит отставание от полячки Иги Свентек. Пегула же взлетит на 3-е место в классификации.
К слову, ранее Людмила Киченок триумфовала в парном разряде US Open-2024.
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