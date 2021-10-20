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Саакашвілі висунули нові звинувачення в Грузії: що інкримінують

Автор: Дмитро Левицький

Грузинська прокуратура висунула екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі нові звинувачення. Цього разу його звинувачують у незаконному перетині грузинського кордону під час повернення до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання SOVA.

Інформацію про висунення нових звинувачень Саакашвілі повідомив журналістам грузинський прокурор.

"У цій справі проведені слідчі дії та встановлено, що Саакашвілі з в'їздом допоміг Елгуджа Цомая, а потім звинувачення були висунуті тим особам, які допомогли йому з переміщенням та не сповістили про це правоохоронців. Все це підтверджується не тільки показаннями свідків, але й здобутими доказами та відеоматеріалами", - сказав він.

Прокурор зазначив, що також існують показання Елгуджі Цомая та інших свідків.

Нагадаємо, сьогодні грузинська прокуратура розповіла, як Саакашвілі опинився на території Грузії.

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі