Саакашвілі висунули нові звинувачення в Грузії: що інкримінують

Грузинська прокуратура висунула екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі нові звинувачення. Цього разу його звинувачують у незаконному перетині грузинського кордону під час повернення до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання SOVA .

Інформацію про висунення нових звинувачень Саакашвілі повідомив журналістам грузинський прокурор.

"У цій справі проведені слідчі дії та встановлено, що Саакашвілі з в'їздом допоміг Елгуджа Цомая, а потім звинувачення були висунуті тим особам, які допомогли йому з переміщенням та не сповістили про це правоохоронців. Все це підтверджується не тільки показаннями свідків, але й здобутими доказами та відеоматеріалами", - сказав він.

Прокурор зазначив, що також існують показання Елгуджі Цомая та інших свідків.