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Саакашвілі погодився на медогляд і прийняття ліків, - лікар екс-президента

Автор: Анна Полисученко

П'ятий президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився на медогляд і прийняття ліків. Це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, який відвідав його в Руставській в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

"Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. З тих пір його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.

Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.

"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з триваючим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.

У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

Раніше ми писали, що Саакашвілі у в'язниці голодує. Його стан погіршився.

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Міхеіл Саакашвілі