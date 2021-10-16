Саакашвілі погодився на медогляд і прийняття ліків, - лікар екс-президента

"Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. З тих пір його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.

Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.

"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з триваючим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.

У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.