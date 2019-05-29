Саакашвілі розповів про мету повернення в Україну

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі розповів, чим буде займатися після повернення в Україну. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як розповів Саакашвілі під час зустрічі з журналістами в аеропорту Бориспіль, він хоче разом з командою нового президента брати участь в "будівництві нової України".

"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - заявив екс-глава Одеської ОДА.

Крім того, Саакашвілі зазначив, що не збирається "нікому мститися або когось карати".

Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня. Саакашвілі прибув літаком в аеропорт Бориспіль, де його зустрів натовп прихильників.

Як відомо, вчора, 28 травня, президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка. Саакашвілі був заборонений в'їзд в Україну строком на три роки - до 13 лютого 2021 року.