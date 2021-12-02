Саакашвілі привезли в суд. У Тбілісі знову протести

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться чергове засідання у "справі про піджаки", за яким Саакашвілі звинувачується в розтраті держкоштів. Процес проходитиме на тлі протестної акції, організованої найбільшою опозиційною партією країни - "Єдиним національним рухом".

Прихильники Саакашвілі стали збиратися біля будівлі суду з самого ранку. На місці встановили великий екран, на якому транслюватиметься виступ третього президента Грузії в суді.

Для присутності на процесі до суду прибули члени сім'ї Міхеїла Саакашвілі і соратники по партії.



Адвокат політика Шота Тутберідзе заявив, що на сьогоднішньому суді Міхеїл Саакашвілі виступить з промовою, яка підніме завісу над політичними звинуваченнями.

"Цей процес буде дзеркалом і лакмусовим папером, на якому грузинське суспільство дуже добре побачить, які політичні репресії відбуваються проти третього президента. Виступ Саакашвілі зірве маску з безлічі політичних звинувачень", - уточнив він

Слухання почнеться через кілька хвилин. Очікується, що на процес буде допущено десять журналістів від різних ЗМІ, а також оператор громадського телебачення. При цьому суд не дозволив транслювати процес у прямому ефірі-телеканали зможуть показати тільки вже відзняті кадри.