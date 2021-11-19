RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Саакашвілі попросив допомоги у влади США

Автор: Іванна Шовкун

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до влади Сполучених Штатів Америки за допомогою. У тюремній записці він написав, що США мають втрутитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якщо США не прийдуть захистити мене, це буде страшним сигналом усім політикам і людям із прозахідними поглядами", - заявив Саакашвілі у листі, який передав через адвокатів.

У написаному від руки посланні владі США Саакашвілі стверджує, що зазнав насильства у в'язниці: побиття і приниження перед співкамерниками. Екс-президент Грузії зазначив, що грузинська влада не дозволяє йому перевестися до звичайної лікарні з тюремної та бути присутнім на власному суді.

Нагадаємо, 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі