RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Боремося до останнього": з'явився запис з останніми словами Саакашвілі перед затриманням

Автор: Валерія Поліщук

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі за кілька хвилин до затримання звернувся до прихильників. Він закликав їх боротися до останнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саакашвілі.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - заявив Саакашвілі.

Пізніше Саакашвілі опублікував ще одне відео, в якому розповів, що знаходиться в Тбілісі і він очікує свого затримання.

"Зараз мене, напевно затримають в Тбілісі і я не боюся. Так що все завтра на вибори, а післязавтра всі будемо святкувати перемогу. Я з вами", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі