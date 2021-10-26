Саакашвілі відмовляється переводитися в тюремну лікарню, - адвокат

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданской в'язниці і вважаю за краще залишатися там, де я зараз, до тих пір, поки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку Я відмовляюся від мого переведення в Глданську в'язницю", - зазначив у листі Саакашвілі.

За словами адвоката Ніка Гварамія, Саакашвілі слабкий.

"Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість в кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - заявив він.

Адвокат додав, що екс-президенту Грузії двічі знадобилася реанімація.

"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Проте можу прямо сказати, що політв'язень Саакашвілі не помре", - додав він.