Саакашвілі звинуватили в координації держперевороту з тюремної камери

"Дії, спрямовані на насильницьке повалення уряду, плануються засудженим Михайлом Саакашвілі. Через осіб, що входять в пенітенціарну установу для зустрічі з ним, він дає вказівки лідерам різних опозиційних партій", - сказав сьогодні на брифінгу заступник начальника контртерористичного центру СГБ Бачі Мгеладзе.

За даними спецслужб, прихильники Саакашвілі планують блокувати будівлі державних установ: парламенту, адміністрацій уряду і президента Грузії, Міністерства юстиції, МВС, а також перекрити дороги, що ведуть до пенітенціарної установи.

За версією СДБ, до виконання задуманого прихильники Саакашвілі приступлять сьогодні. Як відомо, найбільша опозиційна партія країни" Єдиний національний рух " 6 листопада о 17: 00 за місцевим часом анонсувала масштабну акцію біля пенітенціарної установи №12 в Руставі, де утримується Саакашвілі. Лідер ЕНД Ніка Мелія підкреслив, що їх протест буде перманентним - до тих пір, поки влада не погодиться перевести політика в багатопрофільну приватну клініку.