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Саакашвілі анонсував зустріч з президентом Грузії

Автор: Валерія Поліщук

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі анонсував зустріч з чинним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. За його словами, зустріч може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саакашвілі в Telegram.

Саакашвілі повідомив, що провів зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі. Він відвідав Саакашвілі в камері тюремної лікарні.

При цьому він додав, що за пропозицією Маргвелашвілі проведе зустріч з чинним грузинським президентом.

"Як запропонував Георгій Маргвелашвілі, наступного разу ми двоє зустрінемося з чинним президентом Саломе Зурабішвілі і зазначив, що ця зустріч може відбутися найближчим часом", - додав він.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія