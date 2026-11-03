Saab представил роботизированный катер с мощной системой ПВО

Шведская компания Saab представила новый боевой катер Combat Boat 90 Capability X (CB90 CX) сразу в трех разных модификациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что новый CB90 CX, по сравнению с предшественником, имеет увеличенную грузоподъемность. Разработанный для операций как с экипажем, так и в автономном режиме новый катер получил современные радары и другие средства ПВО.
"Будущее военно-морских операций заключается не только в наличии большего количества платформ, дело в распределении большего боевого потенциала между силами", - заявил Андерс Хеллман, руководитель бизнес-подразделения Docksta Saab.
Модификация ISR сосредоточена на ситуационной осведомленности и использует радар Saab Giraffe 1X. Версия для противокорабельной борьбы обеспечивает возможности ударов по надводным судам, в то время как конфигурация SHORAD использует зенитную автоматическую пушку для противовоздушной обороны.
Действуя вместе, они обеспечивают военно-морские силы взаимодополняющими возможностями, которые повышают их общую оперативную эффективность или действуют как часть более широкого объединенного состава сил.
В настоящее время уже идет производство CB90 CX для Швеции - заказчика, первым внедрившего этот тип судов, они будут эксплуатироваться параллельно с меньшими катерами CB90 NG. Суда типа CB90 находятся на вооружении военно-морских сил девяти стран: в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Америке.
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