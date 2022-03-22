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S&P Global Ratings анулює всі рейтинги російських компаній через санкції ЄС

Фото: S&P Global Ratings (standardandpoors.com)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз S&P Global Ratings.

В агентстві зазначили, що 9 березня вони оголосили про припинення своєї комерційної діяльності в РФ, а 15 березня 2022 року ЄС ухвалив рішення про заборону надання кредитних рейтингів юридичним особам, організаціям або органам, заснованим в Росії.

"У світлі цього S&P Global Ratings анулює всі свої видані рейтинги відповідних емітентів до 15 квітня 2022 року, крайнього терміну, встановленого ЄС", - йдеться в заяві.

S&P Global Ratings - це підрозділ S&P Global (NYSE: SPGI), який надає важливу інформацію окремим особам, компаніям і урядам для прийняття впевнених економічних рішень.

Нагадаємо, перед цим, 18 березня, S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії з "ССС -" до "СС".

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S&PСанкції проти Росії