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РЗ просить Мінекономіки РФ скасувати заборону на ввезення українських двигунів

Новини » Економіка    15.02.2019 - 18:51
РЗ просить Мінекономіки РФ скасувати заборону на ввезення українських двигунів
Ілюстративне фото (flickr.com trollewa)

Виробництва даних агрегатів на території РФ немає, що поставило під сумнів реалізацію інвестпрограми РЖД

Російська залізниця (РЗ) просить Міністерство економіки Російської Федерації скасувати заборону на ввезення українських двигунів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Belprauda.org".

Видання зазначає, що згідно з постановою уряду РФ у Російську Федерацію заборонили ввезення українських електричних двигунів і генераторів, електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів.

 Фото: документи

Підкреслюється, що проблема даної заборони полягає у тому, що виготовлення цих агрегатів на території Російської Федерації немає, а це, в свою чергу, поставило під питання так звану інвестиційну програму ВАТ "РЖД" "Придбання тягового рухомого складу на період 2019-2025 рр.", на яку щорічно планувалося витрачати близько 50-60 мільярдів рублів.

Зазначено, що саме ця програма являє собою єдину можливість російській системі залізничних перевезень уникнути колапсу.

"РЗ... звертається з листом до Міністерства промисловості і торгівлі РФ з проханням скасувати заходи, які забороняють з підприємств України ввезення у Російську Федерацію вищеописаних агрегатів... Провал імпортозаміщення по всіх фронтах у РФ очевидний. А лист керівництва РЖД - як найяскравіший маркер її технологічного і виробничого потенціалу", - підкреслює видання.

"Розглянути питання підтримки вітчизняних виробників у рамках імпортозаміщення, а на період реалізації проектів клопотати щодо скасування заходів, що забороняють ввезення у Російську Федерацію тягових електродвигунів і генераторів з підприємств України", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, в 2015 році в Міноборони Росії повідомляли, що РЗ заплатить 500 млн рублів за залізницю в обхід України.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2017 року Російська Федерація запустила поїзди в обхід України.

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