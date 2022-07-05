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Іржавіє і руйнується. Головний символ Парижа потребує термінової реставрації

Фото: Ейфелева вежа потребує термінової реставрації (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ейфелева вежа в останні роки істотно іржавіє і починає руйнуватися в тих місцях, де відшаровується фарба. У 2018 році на пам'ятку планували нанести два шари нової фарби, однак ремонт відклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marianne.

У поточному році вежу чекає косметичний ремонт, який охопить всього 5% споруди. На нього виділили 60 млн євро. Однак на думку експертів, цієї суми недостатньо. Представники французьких медіа також відзначають, що керуюча пам'яткою компанія під різними приводами відмовляється закривати її на тривалий час, щоб не втрачати прибуток.

Раніше повідомлялося, що Париж вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Також мова йде про "значну кількість" бронетранспортерів типу VAB.

Нагадавши, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".

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ПарижФранція