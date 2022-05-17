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Риженков: ніхто не вірив, що "Азовсталь" встоїть. Наші бійці - герої

Фото: ніхто не вірив, що "Азовсталь" встоїть (azovstal.metinvestholding.com)
Автор: Артем Горовенко

Попри те, що "Азовсталь" постійно знаходиться під обстрілами й повністю оточена, українські бійці змогли утримувати її протягом більш як двох місяців. Вони герої, і ними пишається вся країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в ефірі CNN.

"Ніхто не вірив, що вони протримаються майже два місяці. А вони зробили це. Вони справжні герої", - заявив Риженков.

За його словами, всі мирні жителі були евакуйовані з "Азовсталі", а сам завод постійно піддається масованим обстрілам. Був зруйнований військовий госпіталь, але медики все ще намагаються надавати допомогу пораненим.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти мирним жителям, які виїхали з Маріуполя. Їм надається вся необхідна гуманітарна, медична та Психологічна допомога", - розповів він.

Як відомо, російські війська оточили "Азовсталь" і все ще намагаються захопити завод, але він залишається під контролем українських військових.

Власник заводу Рінат Ахметов раніше заявив, що пишається тим фактом, що "Азовсталь" стала українською фортецею. І підкреслив: заводи в Маріуполі ні за яких умов не працюватимуть в умовах російської окупації.

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АзовстальМетинвест