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Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО: близка, как никогда

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сейчас близка, как никогда раньше, к членству в НАТО. У Украины есть пакет помощи, который помогает внедрять реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"О членстве в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, которая помогает Украине проводить реформы", - сказал новый генсек.

Рютте добавил, что сегодня многие работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Генсек выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО и тому, что у России не будет права вето на это.

"Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день настанет. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето", - подчеркнул он.

 

Визит Рютте в Украину.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях официально занял пост генерального секретаря НАТО. Он заявил, что Украина остается его приоритетом на новой должности.

Сегодня, 3 октября, он прибыл в Украину с первым визитом в должности генсека НАТО. До этого Рютте уже посещал Украину, но в качестве премьер-министра Нидерландов.

Марк Рютте встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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НАТОМарк Рютте