Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО: близка, как никогда

"О членстве в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, которая помогает Украине проводить реформы", - сказал новый генсек.

Рютте добавил, что сегодня многие работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Генсек выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО и тому, что у России не будет права вето на это.

"Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день настанет. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето", - подчеркнул он.