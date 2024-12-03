Рютте: Западу нужно помочь Украине занять сильную позицию перед мирными переговорами

Рютте подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда начать мирные переговоры с Россией.

В то же время генсек призвал страны Запада активизировать поставки украинским защитникам оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, прежде чем пытаться добиться перемирия.

"Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры", - отметил Рютте.

По его словам, сейчас нужно больше военной помощи для Украины и меньше дискуссий о том, как будет выглядеть мирный процесс.