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Рютте: Западу нужно помочь Украине занять сильную позицию перед мирными переговорами

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо помочь Украине занять сильную позицию. Только тогда можно обсуждать вопрос мирных переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Рютте подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда начать мирные переговоры с Россией. 

В то же время генсек призвал страны Запада активизировать поставки украинским защитникам оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны, прежде чем пытаться добиться перемирия. 

"Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры", - отметил Рютте. 

По его словам, сейчас нужно больше военной помощи для Украины и меньше дискуссий о том, как будет выглядеть мирный процесс. 

Переговоры России и Украины

Напомним, тема мирных переговоров между Украиной и Россией актуализировалась после того, как президентом США избрали Дональда Трампа.

Ранее Трамп обещал, что если станет президентом, война между Украиной и Россией закончится за сутки. Для этого он собирался позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Также Трамп недавно номинировал Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине. По данным CNN, Келлог создал мирный план, который предусматривает замораживание войны и принуждение Москвы и Киева к диалогу.

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