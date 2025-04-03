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Рютте: война в Украине определит дальнейшие шаги Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Война России в Украине является не региональным, а глобальным конфликтом, который повлияет и на шаги Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Рютте отметил, что сейчас Россия сотрудничает с такими странами как Китай, Иран и Северная Корея.

"И понятно, что в первую очередь Си Цзиньпин наблюдает и хочет знать, кто выйдет победителем. И это, конечно, повлияет также на его дальнейшие шаги в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Генсек.

Отношения России и Китая

В последние годы сотрудничество России и Китая значительно усилилось, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Китай стал одним из ключевых экономических партнеров России, помогая ей обходить западные санкции через поставки товаров двойного назначения, микроэлектроники и промышленного оборудования.

Торговый оборот между странами достиг рекордных уровней, особенно в сфере энергетики - Пекин активно скупает российскую нефть и газ со значительными скидками. В то же время Китай пытается балансировать, не оказывая Москве прямой военной помощи, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Запада.

На политическом уровне РФ и КНР демонстрируют тесное сотрудничество, позиционируя себя как союзников в противостоянии с Западом. Пекин поддерживает Москву риторически, обвиняя НАТО в обострении конфликта в Украине, одновременно продвигая собственную мирную инициативу, которая фактически отражает интересы Кремля.

Также страны укрепляют военное взаимодействие через совместные учения, маневры в Тихоокеанском регионе и расширение сотрудничества в сфере оборонных технологий. Такая динамика отношений свидетельствует о стратегическом характере партнерства, однако Китай не спешит превращать его в полноценный военный союз, стремясь сохранить собственные экономические связи с Западом.

Стоит напомнить, что недавно мы писали о том, Соединенные Штаты Америки хотят "оторвать" Россию от Китая, но это вряд ли возможно, поскольку Россия продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая.

Также известно, что Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Кроме того, Китай намерен создать условия для урегулирования "украинского кризиса" путем поиска приемлемых договоренностей для обеих сторон конфликта.

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