Зеленский об Украине в НАТО: понимаем, что 5-я статья не может действовать по всей стране

Президент Владимир Зеленский допускает, что в случае вступления Украины в НАТО пятая статья о коллективной безопасности будет распространяться не на всю территорию. Но приглашения "по частям" быть не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после встречи с новым руководством европейских институтов.

По его словам, Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию территорий. А что касается НАТО, то членство в альянсе станет лучшей гарантией безопасности.

Он также отметил, что не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Поскольку это автоматическое признание, что все остальные территории - не украинские.

"Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5-поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их к войне. Украина никогда никого не привлекала в эту войну, я имею в виду по поводу армий членов НАТО", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что "никогда не попросит бросать (иностранные, - ред.) войска на нашу территорию".

"Хотим ли мы? Конечно, мы были бы счастливы. Потому что они (россияне, - ред.) союзники с Северной Кореей и Ираном, а мы сами воюем. И если я подниму вопрос о том, что нам нужны ваши войска на земле с НАТО или без НАТО, сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать", - добавил президент.

Что еще говорил Зеленский о вступлении в НАТО

Ранее президент в интервью Sky News заявил, что вступление в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны с Россией. При этом в самом приглашении должны фиксироваться границы Украины.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории", - добавил президент.

Однако никто из партнеров официально не предлагал такого варианта.