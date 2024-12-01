Зеленский об Украине в НАТО: понимаем, что 5-я статья не может действовать по всей стране
Президент Владимир Зеленский допускает, что в случае вступления Украины в НАТО пятая статья о коллективной безопасности будет распространяться не на всю территорию. Но приглашения "по частям" быть не может.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после встречи с новым руководством европейских институтов.
По его словам, Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию территорий. А что касается НАТО, то членство в альянсе станет лучшей гарантией безопасности.
Он также отметил, что не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Поскольку это автоматическое признание, что все остальные территории - не украинские.
"Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5-поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их к войне. Украина никогда никого не привлекала в эту войну, я имею в виду по поводу армий членов НАТО", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что "никогда не попросит бросать (иностранные, - ред.) войска на нашу территорию".
"Хотим ли мы? Конечно, мы были бы счастливы. Потому что они (россияне, - ред.) союзники с Северной Кореей и Ираном, а мы сами воюем. И если я подниму вопрос о том, что нам нужны ваши войска на земле с НАТО или без НАТО, сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать", - добавил президент.
Что еще говорил Зеленский о вступлении в НАТО
Ранее президент в интервью Sky News заявил, что вступление в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны с Россией. При этом в самом приглашении должны фиксироваться границы Украины.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории", - добавил президент.
Однако никто из партнеров официально не предлагал такого варианта.
Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров официально пригласить Украину в НАТО на заседании 3-4 декабря в Брюсселе на министерском уровне.
Альянс настаивает на то, что двери в НАТО открыты для Украины, однако не готов определить четкий график вступления. При этом подчеркивается, что членство невозможно до завершения войны.
Ряд наиболее влиятельных членов выступает против быстрого вступления. В частности, США и Германия. А с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа есть вероятность, что вопрос членства для Украины могут отложить еще на несколько лет.
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