Рютте надеется на "гибкость" США, чтобы Украина была с оружием

Он заявил, что США должны убедиться в своих запасах, но при этом знать, что и Украина способна двигаться вперед.

"США должны убедиться, что запасы находятся на уровне, который нам нужен для США, потому что они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны убедиться, что Украина может двигаться вперед", - сказал Рютте журналистам.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе Пентагон объявил о приостановке поставок артиллерийских снарядов и ракет ПВО в Украину, сославшись на опасения, что запасы слишком сократились.

Речь идет о том, что Вашингтон взвешивает необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз безопасности.

Причем отметим, что приостановлена помощь, которая была выделена еще при администрации Байдена. Решение в свою очередь, совпало с усиленными российскими ударами по Киеву и другим городам.