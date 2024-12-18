Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины уже работает", - заявил Рютте.

Reuters уточняет, что с 2022 года координацией поставок западного оружия в Украину занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине (EUCOM), который возглавляли США. Также координация поставок обсуждалась в формате "Рамштайн".

Теперь, как пишет издание, формат "Рамштайн" останется "политическим форумом", а Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины (NSATU) возьмет на себя реализацию принятых решений в ходе встреч "Рамштайна".