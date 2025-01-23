Рютте поддержал "ультиматум" Трампа России и призвал Европу "душить" российскую экономику

"Я был очень, очень доволен позицией Трампа по усилению санкций против России. Мы знаем, что дела в российской экономике идут ужасно плохо, и санкции помогут", - заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что ЕС также усилит санкции против России, чтобы "задушить" ее экономику и уменьшить военную казну.

"Трамп прав, Украина ближе к Европе, но Трамп также прав, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он закончился хорошим и прочным соглашением", - добавил он.